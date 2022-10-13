İETT şoförü doktora saldırdı
Fatih'te bir İETT şoförü, doktor olan yolcuya saldırdı. Söz konusu şoförün lisansı iptal edildi.
Dün öğle saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu. Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.
DHA'nın haberine göre; kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Öte yandan, doktor olan yolcunun yediği yumruklar sonrası hastaneden darp raporu alarak, sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olaya karışan şoförle ilgili açıklama yapan İETT Genel Müdürlüğü şoförün sertifikasının iptal edildiğini duyurdu. İETT'ye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş; şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.