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Gündem İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı, verilen ceza vicdanları yaraladı
Gündem

İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı, verilen ceza vicdanları yaraladı

İETT otobüsünde bir kadına bakarak mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yargılanan şahıs, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 11:19:00 -
İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı, verilen ceza vicdanları yaraladı

İETT otobüsünde bir kadına bakarak mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yargılanan şahıs, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

Edinilen bilgilere göre, 26 Ekim 2020'de İETT otobüsünde müşteki P.Ç.’ye bakarak mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün ‘cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki P.Ç.’nin olay sırasında otobüsün arka kısmında oturduğunu, otururken aynı hizada ve diğer tarafa da sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün oturduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın bir süre sonra müştekiye bakarak kıyafeti üzerinden teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı, her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de müştekiye bakarak eylemde bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

O cezayı verme daha iyi nasıl olsa yatarı matarı yok neye yarayacaksa.

Kul Ahmet Söyler Sözü

İçinde bulunduğumuz laik sistem bu gibi zehirli bitkilerden bol bol yetiştiriyor. Sistemin sahiplerine afiyet olsun.
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