İETT otobüsü yine yandı
İBB'nin iş bilmezliği yüzünden Beykoz’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
İstanbul Çevre Yolu Beykoz geçişi Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8547 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Otobüs, henüz sefere başlamadığı için yolcu taşımıyordu.