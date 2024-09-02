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Yaşam İETT otobüsü kaza yaptı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı
Yaşam

İETT otobüsü kaza yaptı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 00:22:00 -

Sancaktepe'de, durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü önünde seyir halinde bulunan skuterle çarpıştı. Kazada skuter sürücüsü A.U.Z. yaralanırken, haberi alarak gelen yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi. Aracın kapılarını kilitleyen otobüs şoförü dışarıya çıkmaya çekindi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, durağa yanaşacağı sırada yolda ilerleyen skuterle çarpıştı. Kazada yere savrulan skuter sürücüsü A.U.Z. yaralandı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI

Kaza haberini alarak olay yerine gelen A.U.Z.'nin yakınları, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförü bunun üzerine kendini araca kilitledi. Bu sırada bazı yaralı yakınları otobüse yumruk atarak tehditler savurdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan gerginlik polisin olay yerine gelmesi ile son buldu.

Yaralı skuter sürücüsü A.U.Z. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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