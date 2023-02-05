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Siyaset İETT otobüsü kaza yaptı! Meral alkış tuttu, Mansur oynadı, Ekrem Giresun'a gitti...
Siyaset

İETT otobüsü kaza yaptı! Meral alkış tuttu, Mansur oynadı, Ekrem Giresun'a gitti...

İstanbul'da yaşanan ölümlü İETT kazasının ardından Mansur Yavaş erik dalı oynarken, Meral Akşener de ona alkışlarla eşlik etti. Öte yandan İETT'nin sorumlusu Ekrem İmamoğlu da Giresun mitinginde boy gösterdi. Üç isim tarafından da yaşanan elim hadiseye ilişkin tek kelime eden olmadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 22:51:00 - 2023-02-05 22:53:12

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul'da İETT otobüsünün durağa dalmasıyla iki kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasından sonra CHP'liler, kazaya ilişkin açıklama yapmak bir yana, olayın adını bile anmadılar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kavga veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazadan bir gün sonra Giresun'a gidip, mitingde boy gösterdi. İmamoğlu ne bir taziye mesajı yayınladı ne de kazaya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Biri oynadı biri alkış tuttu!

Kendisi gibi adı Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla gündeme gelen Mansur Yavaş da, kazanın yaşanmasından bir gün sonra eğlencede görüntülendi.

CHP'li Yavaş erik dalı oynarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de alkışlarla ona eşlik etti.

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