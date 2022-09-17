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Gündem İETT otobüsü beton mikseriyle çarpıştı! 3 yaralı var
Gündem

İETT otobüsü beton mikseriyle çarpıştı! 3 yaralı var

İstanbul Arnavutköy'de beton mikseri ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 16:04:00 -
İETT otobüsü beton mikseriyle çarpıştı! 3 yaralı var

Alınan bilgiye göre, Deliklikaya Mahallesi'nde seyir halindeki beton mikseri ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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