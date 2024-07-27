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Gündem İETT otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Yaralılar var
Gündem

İETT otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-07-27 11:47:00 -
İETT otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Yaralılar var

Ekrem’in liyakatsiz şoförleri dehşet saçmaya devam ediyor. Son olarak Avcılar’da bir İETT şoförü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sabah 06.45’te, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür K., idaresindeki 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, işçileri taşıyan bir minibüs ve 2 araca çarptıktan sonra yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna daldı.

İstasyonun tabelasına çarparak duran otobüsün şoförü kazada yara almazken işçilerin bulunduğu minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili çalışma başlattı. İETT otobüsünün şoförü Özgür K. gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşlemleri için emniyete götürülen Özgür K., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

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Yorumlar

okur

Sence ne yapmalıyız Ekrem konusunda.Liyakatlı adamları nasıl bulacağız.Şimdiki hülümette kaçtane liyakatlı var.Kurum seçim kaybetti bak BAKAN oldu.Demekki liyakat havaymış....
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