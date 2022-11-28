İETT otobüsleri artık yollarda dökülüyor! Tekerlekleri yerinden fırlayıp karşı şeride geçti
Başakşehir'de bir İETT otobüsünün tekerleri yerinden çıkarak karşı şeride fırladı. Faciaya davetiye çıkartan kazanın görüntüsü bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi.
Yeniakit.com.tr
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri artık yollarda dökülmeye başladı.
Bakımsızlıktan İstanbulluyu rezil eden İETT otobüslerinden birisinin tekerlekleri seyir halinde iken karşı şeride fırladı.
Bakımsızlığın geldiği nokta!
Başakşehir 1. Etap Durağı'ndaki kaza, yoldan geçenler tarafından amatör kamera ile kaydedildi.
Bir otobüsün tekerleklerinin yerinden çıkması bakımsızlığı boyutunu gözler önüne serdi.
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