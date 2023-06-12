İETT kazası! 1 yaralı

İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüsler için ayrılan ve durağa giden yolda kaza yaptı. Önce sağ tarafında bulunan kaldırım mantarlarına çarpan otobüs, ardından yolun solundaki kaldırıma vurarak durabildi.

Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Küçükçekmece Halkalı Çamlıkaltı Mahallesi'nde meydana gelen kazada otobüsün sağ tarafında bulunan cam patladı. Camdan çıkan parçalar sonucu bir yolcu hafif yaralanırken, olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ayakta müdahale etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Burada taksiler vardı. Otobüs durağa giriyordu. Taksilerin yüzünden otobüs giremedi. Yol dar, araba burnunu soktu, gitti taşlara vurdu. Burada yol daraldığı için otobüs kaza yaptı" dedi.

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