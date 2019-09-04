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İETT Genel Müdürü Bağış istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış: - "İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesine karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24 Kasım 2017'den itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:32
İETT Genel Müdürü Bağış istifa etti

İSTANBUL (AA) - İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Bağış, Twitter hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçeyi paylaştı.

Dilekçede, 23 Haziran 2019'da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonucunda İstanbul halkının çoğunluğunun teveccühleri ve destekleriyle İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, 8 Ağustos 2019'da açıkladığı İBB üst yönetiminde kendi ismine yer verilmiş olması ve İETT'de kendisiyle yola devam etme kararı almasından onur duyduğunu ifade eden Bağış, İmamoğlu'na bu teveccühlerinden dolayı şükran duygularını ilettiğini belirtti.

Bağış, başarıda ekip ruhunun önemli olduğunu düşündüğünü, birlikte çalışılacak ekibin seçiminde kurumun üst yöneticisinin belirleyici olması gerektiğine inandığını ifade ettiği dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Üst yöneticinin kurumu birlikte yöneteceği ekibi seçmesi konusunda yetki sahibi olması, kurumun başarısı açısından son derece önemlidir. İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesine karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24 Kasım 2017'den itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum."

Bağış, dilekçesinde ayrıca, bundan sonra hangi konumda çalışırsa çalışsın, 2005'te mühendis olarak başladığı, sırasıyla bilgi işlem, makine ve malzeme ikmal, strateji geliştirme, insan kaynakları ve eğitim dairelerinde daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür vekili olarak görev yaptığı, İstanbul'un en önemli ve köklü markası İETT'nin başarısı için gayret göstermeye ve İstanbul için yapılacak hayırlı çalışmalara bilgi, birikim ve tecrübeleriyle katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:32
  1. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış
  2. İstifa

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