İDSB Üyeleri, İftarda Bir Araya Geldi

İslam Dünyası STK’ları Birliği’nin (İDSB) üyeleri, İstanbul’da yapılan iftar yemeğinde buluştu. Bahariye Mevlevihanesi’nde İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, Kandilli Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Eski İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, İDSB Kurucu Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Doç. Dr. Cihat Yaycı, İhvan Şura Kurulu Üyesi (Mısır) Mihtat Haddad, Doğu Türkistan Maarif Vakfı Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişaniş ve Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Müessesi (Yemen) Dr. Hamid Ziyad’ın yanı sıra akademisyenler ve politikacılardan oluşan önemli isimler katıldı.

Akbal, “Ramazan-ı Şerif’i Yaşadığımız Bugünler Ne Yazık Ki Oldukça Hüzünlü”

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, selamlama konuşmalarıyla devam etti. Selamla konuşması gerçekleştiren İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, sözlerine “Ramazan-ı Şerif’i yaşadığımız bugünler bizler için ne yazık ki oldukça hüzünlü…” dedi.

Küresel dünyadaki asayiş sorunlarına dikkati çeken Akbal, “Bu Ramazan, maalesef İsrail'in zulmü altındaki Gazzeli kardeşlerimizin bomba ve silahlarla karşı karşıya olduğu en acı ve hüzünlü Ramazanlardan biri oldu. Bugün Doğu Türkistan’da, Keşmir’de, Arakan’da ve daha pek çok bölgede adeta insan haklarına meydan okunurcasına Müslümanlara yapılan, içimizi acıtan, vicdanımızı sızlatan kıyımların son bulması en büyük duamız.” ifadelerini kullandı.

Akbal, “Tüm İslam coğrafyasında barışın hâkim olduğu, insanların özgürce bir yaşam sürdüğü ve inançlarını dilediklerince yaşayabilecekleri günlerin gelmesi için dualarda buluşalım.” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

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Müslümanlara Yapılan Soykırıma Ses Çıkartılmadı

Doç. Dr. Cihat Yaycı da yaptığı konuşmada Müslümanlara karşı yapılan soykırımlara dikkati çekti. Yaycı, “Bosna’daki soykırıma ses çıkartılmadı. Arakan’daki soykırıma ses çıkartılmadı. Hocalı’daki soykırıma ses çıkartılmadı. Bunların hepsi Müslümanlara yapıldı.” şeklinde konuştu.