İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nden aday oldu İYİ Parti'den aday olacağı günlerce konuşulan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Adı CHP ve İYİ Parti ile anılan eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. İdris Naim Şahin'in Millet İttifakı'ndan aday gösterilecek olması CHP içinde büyük tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından vazgeçen CHP, İyi Parti'yi yalnız bıraktı. Daha sonra İyi Parti de İdris Naim Şahin isminden vazgeçtiğini açıkladı. YSK listesinde yer aldı Bunun üzerine soluğu Saadet Partisi'nde alan Şahin, görüşmelere başladı. Bugün ise İdris Naim Şahin'in adı YSK'ya teslim edilen listede yer aldı. Partiler bugün saat 17.00'ye kadar adaylarını belirleyerek YSK'ya teslim etmek zorunda.

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