İdrar yolu enfeksiyonunu geçiren 7 doğal yöntem! Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Limonlu su...
Sizlerle paylaşacağımız bitkileri evde kaynatıp tükettiğiniz zaman idrar yolu enfeksiyonundan kolaylıkla kurtulabileceksiniz. Vücudunuza bol miktarda kimyasal almaktansa bu doğal yöntemleri tercih edin… Çoğunlukla dış etkenlere bağlı gerçekleşen ve mesane, böbrek gibi bölgelere etkisi olan bu enfeksiyondan kurtulmak artık daha kolay. Öte yandan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun zamandır herkesin merak cevabını merak ettiği soruyla ilgili konuştu.
Limon suyu
İdrar miktarının arttırılması iltihabın kolayca çözülmesini sağlar. Limon da bu bitkilerden biri. Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz.
Maydanoz
İdrar söktürücü özelliği bulunan maydanozu; çiğ olarak tüketebilirsiniz. Ve hatta üzerine limon sıkarak tüketmeniz oldukça faydalı olacaktır.
Turna yemişi çayı
Kurutulmuş turna yemişi çayı sayesinde idrar yolu enfeksiyonundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Böğürtlen çayı
Kurutulmuş böğürtlen çayı sayesinde idrar yolu enfeksiyonundan rahatça kurtulabilirsiniz.
Kızılcık suyu
Doğada asidik olduğu bilinen kızılcık suyu, düzenli tüketilirse bakterilerin yok olmasını sağlar. Bu yüzden gün içerisinde kızılcık suyu tüketmek yararınıza olacaktır.
Altın mühür
Erkeklerde meydana gelen bel soğuklu idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Böyle durumlarda altın mühür bitkisini çekinmeden kullanabilirsiniz.
Kişniş tohumu
Sabahları 10 g kişniş tohumunu ezin ve şeker ile karıştırıp tüketin.
Elma sirkeli su ile limonlu su arasında kıyasıya bir rekabet var. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tükettiği bu iki içecekle ilgili büyük bir soru işareti var. Hangisinin daha etkili olduğu merak ediliyor.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı bir program kaydını YouTube kanalından paylaşarak bu soruyu yanıtladı.“Hiç fark etmez” yanıtını veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, önemli olanın su içmek olduğunu belirtti. “Suyun kendisi önemli. Limonlu sudan sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir.” şeklinde yanıt verdi.
Aç karnına içilen elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini de belirtti. "Benim kendi prensibim güne ılık limon su ile başlayıp, o şekilde devam etmek" dedi.
Osman Müftüoğlu, mümkün olduğunca suyun zenginleştirilmesi gerektiğini anlattı. "Suyun içine domates rendeleyerek veya salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsiniz" diyen Müftüoğlu, bu sayede zengin antioksidan içeriğinden vücudunuzu yararlandırabilirsiniz dedi.
Limon, C vitamini, lif ve diğer birçok besin öğesini içeren bir meyvedir. İşte limonun bazı faydaları:
C VİTAMİNİ KAYNAĞI:
Limon, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve antioksidan özelliklere sahiptir.
ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER:
Limon, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellik, hücresel hasarı azaltabilir ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.
Lif, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığı önleyebilir. Limon lif açısından zengindir ve sindirim sağlığını destekler.
SU DENGELEYİCİ:
Limon, vücuttaki su dengesini sağlamaya yardımcı olabilir. Limonlu su içmek, günlük su alımını artırabilir ve hidrasyonu destekleyebilir.
CİLT SAĞLIĞI: C vitamini, kollajen üretimini artırarak cilt sağlığını destekler. Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle cilt yaşlanmasını geciktirebilir.
Kadın - Aile
Beraber tüketmeyin felç edebiliyor: Duyanlar dehşete düşecek, şok olacak! Duyan duymayanlara haber etsin
Kadın - Aile
Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı: Adeta her yerden dökülen saçınız fışkırıyor! Herkes hemen satın alıyor
Kadın - Aile
En iyi detoks suyu tarifleri nelerdir? 3 büyük etkili karışım: şıp diye sonuç verdi! Asla pişman olmayacaksınız
Kadın - Aile
Karatay diyeti nedir? Canan Karatay diyeti nasıl yapılır? Bomba gibi kalıcı diyet: Böyle belirlenecek, siz de yapın