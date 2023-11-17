İdrar yolu enfeksiyonunu geçiren 7 doğal yöntem! Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Limonlu su...

Limon suyu

İdrar miktarının arttırılması iltihabın kolayca çözülmesini sağlar. Limon da bu bitkilerden biri. Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz.

Maydanoz

İdrar söktürücü özelliği bulunan maydanozu; çiğ olarak tüketebilirsiniz. Ve hatta üzerine limon sıkarak tüketmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Turna yemişi çayı

Kurutulmuş turna yemişi çayı sayesinde idrar yolu enfeksiyonundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

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Böğürtlen çayı

Kurutulmuş böğürtlen çayı sayesinde idrar yolu enfeksiyonundan rahatça kurtulabilirsiniz.

Kızılcık suyu

Doğada asidik olduğu bilinen kızılcık suyu, düzenli tüketilirse bakterilerin yok olmasını sağlar. Bu yüzden gün içerisinde kızılcık suyu tüketmek yararınıza olacaktır.

Altın mühür

Erkeklerde meydana gelen bel soğuklu idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Böyle durumlarda altın mühür bitkisini çekinmeden kullanabilirsiniz.

Kişniş tohumu

Sabahları 10 g kişniş tohumunu ezin ve şeker ile karıştırıp tüketin.

Elma sirkeli su ile limonlu su arasında kıyasıya bir rekabet var. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tükettiği bu iki içecekle ilgili büyük bir soru işareti var. Hangisinin daha etkili olduğu merak ediliyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, katıldığı bir program kaydını YouTube kanalından paylaşarak bu soruyu yanıtladı.“Hiç fark etmez” yanıtını veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, önemli olanın su içmek olduğunu belirtti. “Suyun kendisi önemli. Limonlu sudan sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir.” şeklinde yanıt verdi.

Aç karnına içilen elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini de belirtti. "Benim kendi prensibim güne ılık limon su ile başlayıp, o şekilde devam etmek" dedi.

Osman Müftüoğlu, mümkün olduğunca suyun zenginleştirilmesi gerektiğini anlattı. "Suyun içine domates rendeleyerek veya salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsiniz" diyen Müftüoğlu, bu sayede zengin antioksidan içeriğinden vücudunuzu yararlandırabilirsiniz dedi.

Limon, C vitamini, lif ve diğer birçok besin öğesini içeren bir meyvedir. İşte limonun bazı faydaları:

C VİTAMİNİ KAYNAĞI:

Limon, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve antioksidan özelliklere sahiptir.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER:

Limon, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellik, hücresel hasarı azaltabilir ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Lif, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığı önleyebilir. Limon lif açısından zengindir ve sindirim sağlığını destekler.

SU DENGELEYİCİ:

Limon, vücuttaki su dengesini sağlamaya yardımcı olabilir. Limonlu su içmek, günlük su alımını artırabilir ve hidrasyonu destekleyebilir.

CİLT SAĞLIĞI: C vitamini, kollajen üretimini artırarak cilt sağlığını destekler. Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle cilt yaşlanmasını geciktirebilir.