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İdrar yollarındaki enfeksiyonu temizleyen besinler

İdrar yolunda oluşan problemler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yanma şikayetiyle birleştiğindedayanılmaz bir hal alabiliyor. Peki ama idrar yolu enfeksiyonları nasıl tedavi edilir? İdrar yolu enfeksiyonunu temizlemek için hangi besinleri yemeliyiz? İşte detaylar...

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:58
İdrar yollarındaki enfeksiyonu temizleyen besinler

İdrar yolunda oluşan problemler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yanma şikayetiyle birleştiğinde  dayanılmaz bir hal alabiliyor. Peki ama idrar yolu enfeksiyonları nasıl tedavi edilir? İdrar yolu enfeksiyonunu temizlemek için hangi besinleri yemeliyiz? İşte detaylar...

İdrar yolu enfeksiyonu, üretra kısalığından dolayı, kadınların sıklıkla karşılaştığı ve çok acı veren bir durumdur. Bu enfeksiyonlar bir kerede oluşabilen türden değildir. Beslenme, kötü koşullar, sıvı tüketimi gibi birçok sorunun birleşmesiyle meydana gelirler. 

İdrar yollarında enfeksiyonun belirtileri;

  • Koyu renkli idrar yapma,
  • Sık sık idrara çıkma,
  • Mesanede baskı,
  • İdrar yaparken yanma hissi olabilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşacak gıdalar

Öncelikle sağlıklı gıdalarla beslenmek, şekerli, yapay ve paketli gıdalardan uzak durmak, atılacak ilk adım olmalıdır. Belirtilerden herhangi birini hissettiğinizde, doğal beslenmeniz gerektiği sinyalini alın!

  • Ananas suyu
  • Zerdeçallı su
  • Soğan sarımsak 
  • Kızılcık suyu
  • Karpuz
  • Soğan suyu
  • Hindistan cevizi suyu 
  • Kuşkonmaz
  • Sirke
  • Maydanoz
  • Kereviz suyu

İdrar yolu enfeksiyonlarında su tüketiminin önemi azımsanamaz. Bolca su tüketmeli ve kişisel sıvı tüketiminizi ayarlamalısınız. Fazla su içmek de bir fayda etmeyecektir. Dolayısıyla midenizi yararlı vitamin, mineral ve yağlarla besleyerek, probiyotiklerle de desteklemelisiniz. 

Hangi idrar rengi, hangi hastalığın belirtisi?

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:48
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