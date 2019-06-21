İdrar kaçırma problemi için hangi doktora gidilir?

İstemsiz olarak idrar tutamama (mesane kontrolünün kaybı)i idrar kaçırma sorunu yaygın ve can sıkıcı bir sorundur. İnsanlar yaşlandıkça daha sık ortaya çıkmasına rağmen, idrar tutamama yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Peki idrar kaçırma için hangi doktora gidilir?

İdrar kaçırma nedir?

İdrar kaçırma yani tıp dilindeki adı ile Üriner inkontinans, bir kişinin istemsiz (kazayla) idrar kaçırması anlamına gelir. İdrar kaçırma hemen herrkesin başına gelebilecek bir durumdur. İdrar tutamama, yaşlılarda, özellikle de kadınlarda daha yaygındır. İnkontinans sıklıkla tedavi edilebilir veya kontrol edilebilir.

Vücut mesanede idrar depolar. İdrar yaparken, mesanedeki kaslar idrarı üretra adı verilen bir tüpe taşımak için sıkılır. Aynı zamanda, üretranın etrafındaki kaslar gevşer ve idrarın vücuttan dışarı çıkmasına izin verir. Mesanenin içindeki ve etrafındaki kaslar gerektiği gibi çalışmadığında, idrar kaçabilir. İnkontinans, tipik olarak, kaslar uyarı vermeden gevşerse oluşur.

İdrar kaçırma neden olur?

İdrar kaçırma (Üriner inkontinans) bir hastalık değildir, bir semptomdur. Günlük alışkanlıklardan, tıbbi durumlardan veya fiziksel problemlerden kaynaklanabilir. Doktorunuz tarafından yapılacak kapsamlı bir değerlendirme inkontinansın arkasında ne olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

Geçici idrar kaçırma

Bazı içecekler, yiyecekler ve ilaçlar diüretikler gibi hareket edebilir – mesanenizi uyararak idrar hacminizi artırabilir. Bunlar:

– Alkol

– Kafein

– Gazlı içecekler ve maden suyu

– Yapay tatlandırıcılar

– Çikolata

– Acı biber

– Baharat, şeker veya asit içeriği yüksek, özellikle de turunçgil meyveleri

– Kalp ve tansiyon ilaçları, yatıştırıcıları ve kas gevşeticileri

İdrar kaçırma, ayrıca aşağıdaki gibi kolay tedavi edilebilir bir tıbbi durumdan da kaynaklanabilir:

– İdrar yolu enfeksiyonu

Enfeksiyonlar mesanenizi tahriş edebilir, idrara çıkma konusunda güçlü bir dürtü duymanıza neden olur ve bazen idrar kaçırmanıza sebebiyet verir.

– Kabızlık

Rektum mesanenin yanında bulunur ve aynı sinirlerin çoğunu paylaşır. Rektumunuzdaki sert, sıkışmış dışkı, bu sinirlerin aşırı aktif olmasına ve idrar sıklığının artmasına neden olur.

Kalıcı idrar kaçırma

Üriner inkontinans, aşağıdakiler de dahil olmak üzere altta yatan fiziksel sorunlardan veya değişikliklerden kaynaklanan kalıcı bir durum olabilir:

Gebelik

Hormonal değişiklikler ve fetüsün artan ağırlığı stres inkontinansına neden olabilir.

Doğum

Vajinal doğum, mesane kontrolü için gerekli olan kasları zayıflatabilir ve ayrıca mesane sinirlerine ve destekleyici dokulara zarar vererek düşmüş pelvik tabanlara neden olabilir. Prolapsusla birlikte mesane, uterus, rektum veya ince barsaklar normal konumundan aşağıya doğru itilebilir ve vajinaya taşabilir. Bu çıkıntılar idrar kaçırma ile ilişkilendirilebilir.

Yaşla ilgili değişiklikler

Mesane kasının yaşlanması, mesanenin idrar saklama kapasitesini azaltabilir. Ayrıca istemsiz mesane kasılmaları yaşlandıkça daha sık hale gelir.

Menopoz

Menopozdan sonra kadınlar daha az östrojen üretir, mesanenin ve üretranın astarının sağlıklı kalmasına yardımcı olan bir hormon. Bu dokuların bozulması, idrar kaçağını artırabilir.