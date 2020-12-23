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Sağlık İdrar kaçırma nasıl önlenir? | İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Sağlık

İdrar kaçırma nasıl önlenir? | İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

İdrar kaçırma, birçok insanı etkileyen bir rahatsızlıktır. İdrar kaçırma, kadınlarda erkeklerden daha sık görülen bir durumdur. Obezite ve sigara, idrar kaçırma için etkili faktörlerdir. Peki, idrar kaçırma nasıl önlenir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:15:00 -
İdrar kaçırma nasıl önlenir? | İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

İdrar kaçırma, birçok insanı etkileyen bir rahatsızlıktır. İdrar kaçırma, kadınlarda erkeklerden daha sık görülen bir durumdur. Obezite ve sigara, idrar kaçırma için etkili faktörlerdir. Peki, idrar kaçırma nasıl önlenir? İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar…

İdrar kaçırma nasıl önlenir?

Hastada aşırı kilo varsa uygun diyet ve egzersiz programı ile zayıflaması sağlanabilir. Kabızlıktan dolayı ise diyeti düzenlenir ve ilaç tedavisi uygulanır.

Kontrolsüz şeker hastalığı varsa hastanın ilaçları ve diyeti düzenlenmelidir. Bu şekilde aşırı sıvı alımı önlenmiş olur. Hasta kişi aşırı sigara ve alkol kullanıyorsa bunları azaltması gerekir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Mesane ve pelvik kaslarını güçlendirici egzersizler yapılması durumu hafifletir. Bu egzersizler idrar yaparken idrarın tutulması ve bırakılması prensibine dayanmaktadır. 

İdrar tutamama durumlarında kullanılan ilaç tedavileri de bulunmaktadır. Bunlar üroloji hekimleri tarafından uygun hastalara verilmektedir. Eğer idrar kaçırma rahatsızlığı, prostat büyümesi, mesane sarkması gibi bir durumdan kaynaklanıyorsa cerrahiye gidilmesi daha doğru olacaktır.

İdrar kaçırma probleminiz varsa bir üroloji hekimi ile görüşülmelidir. Problem tedavi edilmediği takdirde ciltte kızarıklık ve enfeksiyonlara yol açabilir. İdrar kaçırma bazı hastalıkların sinyali de olabilmektedir. Üstelik idrar kaçırma kişinin öz saygısını azaltır, utanç duygusu yaratabilir. Hekiminiz detaylı bir öykü ve fizik muayeneyle gerekli tetkikleri istedikten sonra size faydalı olacak tedavi yöntemine başlayacaktır.

İdrar kaçırma nasıl ortaya çıkar?

İdrar kaçırma 4 şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekilde; stres nedeni ile, urge tipi, miks tipi, taşma tipi idrar kaçırma şeklinde ortaya çıkabilir.

İdrar kaçırma tipleri belirlendikten sonra tedavi edilir. Tedavi yöntemleri; ameliyat ve ameliyat olmayan tedavi şekilleri olarak ikiye ayrılır. Basit olan idrar kaçırmalara ilaçla tedavi uygulanabilir.

İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

Ameliyatsız tedavi yöntemleri şu şekilde;

Kegel egzersizleri; İdrar kanalındaki kasların çalıştırılmasını güçlendirir.

Biofeedback ve fonksiyonel elektriksel uyarılma; Pelvik kaslar ve sinirleri uyarılarak problar yoluyla güç kaynağı sağlanır.

İlaçlar ile tedavi; Antikolinerjik türü ilaçlar ile urge tipi idrar kaçırmada etkili olmaktadır. İdrar torbasının uyarısını önleyerek faydalı olur.

Östrojen krem kullanılma; Vagen yoluyla uygulanan hormon takviyesi olarak bilinir. Menopozdaki kadınlar için önerilmektedir. Kas dokusunun ve kan akımının düzenli olmasını sağlar.

Temiz aralıklı katetrizasyon yöntemi; Taşma tipi idrar kaçırmada uygulanan yöntemlerden birisidir. Bir sonda ile idrar boşaltma işlemi yapılır.

Ameliyat ile tedavi yöntemi şu şekilde;

Hastanın yaşı, durumu, sarkma seviyesi, kilosu ve kaçırma tipine göre yapılmaktadır. İdrar ve mesane borusu altına bant şeklinde destek konarak uygulanır. Üstelik açık ameliyatlarda uygulanmaktadır. Bunlar, kısa süreli ameliyat uygulaması olarak bilinir. Bir saat içerisinde hasta düzelmeler olur.

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