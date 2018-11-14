İdrar kaçırma büyük dert



Yaşlanınca siz de altınıza böyle bez bağlamak zorunda kalabilirsiniz.

İdrar kaçırma sorunu kadınlarda erkeklere oranla daha sık ortaya çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe artan idrar kaçırma problemi 40 yaş üstü kadınların % 50’sini etkilemektedir.

Hanımlarda idrar kaçırma, hayatlarını olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle ileri yaş, çok sayıda doğum yapmak ve aşırı kilo gibi sebeplerle ortaya çıkan idrar kaçırma, önemli hastalıkların belirtisi de olabilir.

Bu sebeple altta yatan başka sorunlar araştırılmalıdır. Sorun, basit bir idrar kaçırma gibi görünse de bazen sebep; şeker hastalığı ve çeşitli sinir sistemi hastalıklarının habercisi olabilir.

Eğer kanda şeker seviyesi yüksekse kişi sık idrara çıkmakta ve idrar kaçırma riski de artmaktadır.

Özellikle şeker hastalığı, idrar kaçırma sorunu olan hastalarda araştırılması gereken sebeplerden biri olabilir. Çünkü hasta uzun süredir diyabet sorunu yaşıyorsa ve şeker seviyesi de kontrol altında değilse, vücudun birçok bölgesindeki sinirler olumsuz etkilenmekte ve özellikle mesane sinirleri de işlevini yerine getiremez duruma gelmektedir.



Hastalığın en etkili ve kalıcı tedavisi cerrahidir. Günümüzde modern tekniklerle uygulanan ameliyatlar rahatlatıcı olabilmektedir.

Yoksa;

İdrar kaçırma sosyal hayattan uzaklaştırır.

Zor ve travmalı doğumlar idrar kaçırma riskini artırır.

Kilo vermek idrar kaçırma sorununu ortadan kaldırabilir.

Günde 10-15 kere

Ağır kaldırmak, hapşırmak ve merdiven çıkmak gibi durumlar ile stres anında ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalarda günlük aktiviteleri sırasında idrar kaçırma sorunu görülmez. Ancak bu hastalar sık idrara çıkma ve tuvalete yetişememe gibi sorunlar yaşamaktadır.

Günde 10-15 kere idrara çıkan bir kadının hali elbette içler acısıdır. Çünkü bu sorunu yaşayan her kadın sosyal hayattan da uzaklaşmaktadır.

Zor ve travmalı doğumlar

Zor ve travmalı doğumlar, idrar kaçırma riskini artırırken, normal doğumun idrar kaçırma üzerinde etkisi bulunmadığı bilinmektedir.

Kilo vermelisiniz

Toplumun en önemli ve tedavi edilmesi gereken sağlıklı sorunlarından biri de obezitedir.

Aşırı kilolar, kanser gibi idrar kaçırmaya da sebep olan faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü aşırı kilo ile karın içindeki basıncın artışı, idrar yollarını olumsuz etkiler.



İç organlarımızın kaslarını güçlendirip geliştirmek için düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Genel olarak kasların güçlü olması, idrar tutan organlar da olumlu etki sağlar.

Sıvı alımını abartmayın

Su, kahve, çay gibi sıvıların aşırı tüketimi de idrar kaçırma sorununu artırmaktadır. Sıvı tüketimlerini normal seviyeye düşürmek, idrar kaçırmanın sorun haline gelmesini engeller. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan idrar kaçırma sorunu mutlaka tedavi edilmelidir.

Günümüzde modern ameliyatlarla idrar kaçırma sorunu tedavi edilebilmektedir. İdrar kaçırmada cerrahi yöntemlerden biri olan “Askı ameliyatları”, her hastaya uygulanmamakla birlikte, uygun hastalarda ve tecrübeli ellerde başarılı sonuçlar vermektedir.