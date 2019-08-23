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İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi

BATMAN (İHA) – Batman’da Rahmi ve Yüksel Özel çifti, 3 yaşındaki çocuklarını idrar enfeksiyonu nedeniyle devlet hastanesine götürdü.

23 Ağustos 2019 Cuma 23:38
İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi

BATMAN (İHA) – Batman’da Rahmi ve Yüksel Özel çifti, 3 yaşındaki çocuklarını idrar enfeksiyonu nedeniyle devlet hastanesine götürdü. Burada 5 gün kalan çocuk, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede mide ve bağırsak kanaması geçiren küçük Bilal’in ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.


Batman’da idrar enfeksiyonu şikayetiyle devlet hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Bilal Can Özel, burada 5 gün kaldıktan sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Daha önce beyninde su toplama hastalığı da bulunan Özel’e hastanede bir cihaz takıldı. İdrar enfeksiyonu nedeniyle gittiği hastanede yapılan tedavilerin ardından Özel, mide ve bağırsak kanaması geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Özel’in anne ve babası, maddi durumlarının yetersiz olduğunu belirterek çocuklarının sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyor.


Yaşadıkları sorunla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan anne Yüksel Özel, devlet hastanesinde çocuğuna yapılan serumdan sonra evladının nefesinin kesildiğini söyledi. Özel, “Önce devlet hastanesine gittim. Çocuğum enfeksiyon kapmıştı, çocuğu yatıracağız dediler. Yatırdıktan 5 gün sonra titremesi oldu, gözleri kaydı. Nöbetçi doktoru çağırdım. Çocuğunuz havale geçiriyor, korkmayın dediler.Bir tane serum yaptılar. O serumdan sonra çocuğumun nefesi kesildi. Bende korktum eşimi arayıp haber verdim. Doktorlar da bir şey olmaz falan dediler. Devlet hastaneden özel hastaneye sevk ettiler. Özel hastaneye sevk ettikleri zaman orada da mide kanaması oldu. İnce bağırsak kanaması oldu. Doktor iyileşecek dedi ama 30 gündür bu hastanede ama hiçbir düzelme olmadı. Çocuğuma bakmıyorlar. Ben çocuğumu bu hastaneden çıkarmak istiyorum. Her gün geliyorum çocuğumun ya ağzı kanamış ya da gözleri çapak içinde kalmış. Her gün kendi ellerimle siliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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