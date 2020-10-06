İDOB, "Il Tabarro (Pelerin) Operası" eserlerini sanatseverlerle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2020-2021 sezonu açılışında, Giacomo Puccini'nin "Il Tabarro (Pelerin) Operası"nın eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'ndeki konser, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlendi.

- "Her temsili mümkün olduğu kadar hafta içi saat 16.00'da da yapacağız"

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, bu sezon kapalı alanda ilk kez temsil yapacaklarını belirterek, "Deneme yanılma yoluyla en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesi ve İstanbul Valiliğinin talimatları doğrultusunda kurallara uyarak altından kalkmaya çalışıyoruz. Burada izleyicilerimiz de büyük bir özveri ve cesaretle bilet alıp geliyorlar. Dolayısıyla onlara karşı da bir sorumluluğumuz var." dedi.

Kovid-19 tedbirleri gereği operaları konser versiyonuyla yaptıklarına dikkati çeken Arıkan, "Tamamen 65 yaş üstü seyircilerimiz gelebilsinler diye her temsili mümkün olduğu kadar hafta içi saat 16.00'da da yapacağız. Bu İstanbul Devlet Opera ve Balesi için bir ilk. Zaman içinde aldığımız kararların pratikte ne gibi yararlar getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Arıkan, sanat faaliyetlerinin belli tedbirlerle de olsa devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu süreçte hem sanatçının hem de sanatseverin psikolojik açıdan güçlü olması gerektiğini söyledi.

Temsillere konser salonu kapasitesinin 3'te 1'i kadar izleyiciyi alacaklarını ifade eden Arıkan, “Kültür kurumları bu süreçte gişe geliri beklemiyor. Önemli olan sağlıklı bir şekilde varlığımızı devam ettirebilmek. O yüzden belki aynı temsilin daha çok seyirciye ulaşması için sayısını artırabiliriz. Ben de seyircinin tepkisini merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz.” şeklinde konuştu.



- Prömiyeri 1918'de New York Metropolitan Opera evinde yapıldı

"Il Tabarro (Pelerin) Operası", İtalya'da 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan gerçekçilik akımının (verismo) operadaki ürünlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Puccini'nin, tek perdelik üç operasından oluşan "Il Trittico" adlı serisinin ilk ve trajik operası olan eserde, sadakatsizlik, acımasızlık, hüzün, çaresizlik gibi gerçekçi unsurlar anlatılıyor.



I. Dünya Savaşı sırasında hazırlanan ve İtalyanca librettosu Giuseppe Adami tarafından yazılan operanın prömiyeri, 1918'de New York Metropolitan Opera evinde yapıldı.



Konserde, "Michele"i Murat Güney, "Giorgetta"yı Hande Soner Ürben, "Luigi"yi Ali Murat Erengül, "Il Talpa"yı Ufuk Karakoç, "Il Tinca"yı Onur Turan, "La Frugol"yı Jaklin Çarkçı, "Un Verditore"yi Ufuk Toker, "Due Amanti"yi ise Ceren Aydın Akkoç seslendirdi.



Eser, 1900'lü yılların başında, Paris'te Seine Nehri üzerinde bir mavnadaki aşk hikayesini ele alıyor.



Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde 8, 10, 13, 15 ve 17 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşacak olan konserde, İDOB Orkestrasını, Roberto Gianola yönetecek.





