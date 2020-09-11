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Aktüel İDOB "Gala Konser" ile Beyoğlu Talimhane Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak
Aktüel

İDOB "Gala Konser" ile Beyoğlu Talimhane Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:34:45 -
İDOB "Gala Konser" ile Beyoğlu Talimhane Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sezon açılışından sonraki ilk konserini yarın Beyoğlu Talimhane Sahnesi'nde verecek.

Seçkin bestecilerin opera ve operetlerinden aryaların seslendirileceği "Gala Konser" programında; Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni" ile "Così fan tutte", Georges Bizet'in "Carmen", Giacomo Puccini'nin "Tosca" ile "La Boheme", Franz Lehar'ın "Giuditta" ile "Die lustige Witwe", Johann Strauss II'un "Die Fledermaus", Gioacchino Rossini'nin "Il Barbiere di Siviglia" ve Giuseppe Verdi'nin "Rigoletto" ile "La Traviata" eserlerinden aryalar yer alacak.

İDOB solistleri Aylin Ateş, Bülent Külekçi, Caner Akgün, Esra Abacıoğlu Akcan, Hale Soner Kekeç, Murat Güney, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay, Ufuk Toker ve piyanist Fügen Yiğitgil, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak konserde seyircilerle buluşacak.

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