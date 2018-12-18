İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Mudanya-Eminönü/Sirkeci 07.00 ve 09.30, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 08.30 ve 11.00, Mudanya-Armutlu (İhlas) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci 10.00 seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri edildi.