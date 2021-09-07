İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle;
BUDO
-07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
-07:00 Esenköy-Bostancı
-07:00 Yenikapı-Bandırma
-07:45 Bandırma-Bostancı
-08:30 Bostancı-Avşa
-12:00 Bostancı-Bandırma
-16:00 Avşa-Bostancı
-19:00 Bandırma-Yenikapı