İDO ve BUDO bazı seferlerine olumsuz hava koşulları engeli Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi.

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 / Kadiköy-Bursa

08:05/ Yenikapı-Bursa

BUDO

07.00 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - 20.30 / İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

11.30 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri

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