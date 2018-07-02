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İdo Tatlıses'i  ölümle kim tehdit etti? İdo Tatlıses kimdir?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’ya ölüm tehdidi. İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses’i tehdit edenlerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Peki İdo Tatlıses kimdir? İdo Tatlıses’i kim tehdit etti?

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33
İdo Tatlıses'i  ölümle kim tehdit etti? İdo Tatlıses kimdir?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’ya ölüm tehdidi. İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses’i tehdit edenlerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Peki İdo Tatlıses kimdir? İdo Tatlıses’i kim tehdit etti? Savcılık İdo Tatlıses'i tehdit edenleri bulması için harekete geçtiği öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in kimler tarafından tehdit edildiği merak konusu olurken konuya ilişkin önümüzdeki günlerde  savcılıktan açıklama bekleniyor.

İDO TATİLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.

İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başlamıştır. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Müziğe ilgisi olan bir ailede büyümesinin de etkisiyle müzik sektörüne atılan İdo, 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Dönemin en hit parçaları arasına giren single bu alandaki başarısının en büyük ispatı olmuştur. İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sunmuştur. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir 2016 yılında televizyon dünyasına da atılan İdo, ilk olarak Mc Donald's'ın reklam yüzü olmuştur. Ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33
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YORUM YAZ

  • Ers61Ers6144 dk önce
    Hans Efendi, ateist birine ateist demenin nesi hakaret? Nesin, yaşarken ateistliğini aleni bir şekilde ortaya koyuyordu, vaki olanı söylemek ne zamandan beritahkir sayılıyor. Ayrıca, Aziz Nesin, Sivas provakasyonunun müsebbiblerinden ve tahrik edicilerinden biridir.
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