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Ekonomi İDMİB Başkanı Şenocak: "İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması ile tedirginlikler ortadan kalkacak"
Ekonomi

İDMİB Başkanı Şenocak: "İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması ile tedirginlikler ortadan kalkacak"

"Deri ve deri mamulleri olarak 50 milyon dolar civarında ihracatımız var. Bunun yarıya yakını ayakkabı sektörü, sonra saraciye geliyor" - "Bizim için önemli ve potansiyeli olan bir ülke. Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:04:59 -
İDMİB Başkanı Şenocak: "İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması ile tedirginlikler ortadan kalkacak"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte tedirginlikler büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak." dedi.

Şenocak, İngiltere'nin, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalıyor olmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın Türkiye için bir büyük avantaj sağlayacağını dile getiren Şenocak, İngiltere'nin Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin İngiltere'ye 10 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Önemli iş birliği yaptığımız ülkelerden biri. Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte tedirginlikler büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. İlk Türkiye ile yapıyor olması da bizim için bir avantaj. Diğer Serbest Ticaret Anlaşması dışında kalan ülkelere karşı, bizim için bir avantaj sağlayacaktır. Kendi sektörümüz açısından baktığımızda, saraciye ve ayakkabıda İngiltere'nin önemli bir yeri var.

Deri ve deri mamulleri olarak 50 milyon dolar civarında ihracatımız var. Bunun yarıya yakını ayakkabı sektörü, sonrasında saraciye geliyor. Bizim için de önemli ülkelerden biri ve potansiyeli olan bir ülke. Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum."

Şenocak, bu anlaşmanın hem sektöre hem de Türkiye ihracatına önemli yansımalarının olacağının da altını çizdi.

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