İdlib'te on binlerce sivil sokağa döküldü!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde on binlerce sivil, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın son aylarda şiddetlenen saldırılarını protesto etti.

İdlib'de on binlerce sivil, kentin güneyinde rejimin ve Rusya'nın yoğun saldırılarını protesto etmek için cuma namazından sonra sokağa döküldü.

İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Şuğur ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyünde toplanan göstericiler rejim ve Rusya karşıtı slogan attı.

Göstericilerden bir kısmı da Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na yöneldi ancak sınırdan uzaklaştırıldı.

Protestoya katılanlardan Hasan Süleyman, son günlerde yoğun hava ve kara saldırılarından kaçarak Hama'nın Madik Kalesi bölgesinden sınıra göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Süleyman, "Ailem ile Babülhava'ya geldik. (Recep Tayyip) Erdoğan'ı seviyoruz. Türkiye'yi de seviyoruz. Yanımızda duran bir tek Erdoğan var. Rusya ve rejimin saldırılarının bir an önce durdurulmasını istiyorum. Ya da (Türkiye) bize kapıları açsın, Avrupa'ya göç etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gidecek yerlerinin kalmadığını belirten Süleyman, "Arazilerde yerde kalıyoruz. Her gün bir akrabamızın yanına sığınıyoruz. Yemeğimiz, içeceğimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bir diğer gösterici Ula Um Ömer de Şam'daki yerlerinden edildiklerini belirterek, Babülhava Sınır Kapısı'nda Esed rejiminin ve Rusya'nın hava saldırılarını durdurmak için protesto düzenlediklerini kaydetti.

Um Ömer, "Bombardıman çocuk, yaşlı kimse tanımıyor. Bizim hedefimiz Türkiye'nin kapılarını açması. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Güvenlik ve istikrar istiyoruz. 3. defa göç ediyorum. Her gün onlarca çocuk ve kadın ölüyor saldırılarda. İnsanların durumu çok kötü." değerlendirmesini yaptı.

Hama'nın Kefrenbude ilçesinden 70 yaşındaki bir diğer gösterici Fatıma Masri de "Evlerimize geri dönmek istiyoruz. Açlıktan öldük, sıcaktan öldük. İnsanlar yoruldu artık. Rusya, Esed rejiminden daha fazla saldırı düzenledi." dedi.

Masri, "Şu an açız. Bir ekmek parası kalmadı elimizde. Rusya bizi işgal etti. Bizi öldürdü. Hava saldırıları dursun. Benim köyümde tarlam var. Rızkım var. Biz köylerimize geri dönmek istiyoruz. Masum insanlara bomba yağdırıyorlar." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 4 milyon sivil barınıyor. Türkiye, halihazırda 3 milyon 600'den fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.