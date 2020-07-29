İdlib’li savaş mağduru ailelere evleri teslim edildi

Çare Derneği; 2020 yılının başında başlattığı “İdlib Briket Ev Projesi” ile ailelerin, içerisinde uzun ömürlü kalabileceği 66 briket evi tamamladı. Yapımı tamamlanan bu evler bağışçıların desteği ile savaş mağduru ailelerin yeni sıcak yuvaları oldu.

Suriye'de ne olmuştu?

Suriye’de yaklaşık dokuz yıldır devam eden savaş pek çok aileyi evlerinden göç etmek zorunda bırakmıştı. Bu aileler evlerinden yuvalarından çok uzakta çadır, baraka gibi yerlerde yaşamak zorunda kalmıştı. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun çatışmalar, büyük bir göç dalgasına neden olmuştu.

2020 yılının ilk aylarında, kış şartlarının ağırlaşmasıyla bölgedeki barınma ihtiyacı giderek daha da hayati önem taşımaya başlamıştı. Çare Derneği de bölgeye kurulan çadırlar için 7 tır yardım malzemesi gönderdi. İçerisinde battaniye, yatak, çocuk bezi, kıyafetler, gıda ve temizlik malzemeleri çadırda yaşayan ailelere dağıtıldı. Ayrıca bölgedeki ailelere un ve ekmek yardımı da yapıldı. Bu yardımlar ve briket ev projesi ile savaş mağduru halka bir nebze de olsa barınma ve yaşam alanı oluşturuldu.

Dernek engelli bireyi veya yetimi olan ailelere öncelik verdi

Çok kısa sürede yapımı tamamlanan briket evlere, ihtiyaç sahibi aileler yerleştirildi. Çare Derneği, briket evlere yerleştirilen Suriyeliler arasında kalma önceliğini bölgede yaşayan aileler arasından engelli bireyi ya da yetimi olan ailelere verdi. Yapımı tamamlanan 66 briket evin tamamında da ihtiyaç sahibi aileler kalıyor.

Briket evlerin yapımı nasıl ilerlemişti?

Briket evler sayesinde insanları sıcak ve soğuktan korumakta yetersiz kalan çadırların yerine ailelere daha uzun ömürlü ve daha dayanaklı kalıcı evler sağlanmasının amaçlandığı projede konutların yapımına başlamadan önce zemin ve altyapı çalışmaları yapıldı. Bu briket evlerde yaşayan savaş mağduru halkın yağış sonrası oluşan çamurdan etkilenmemesi için evlerin kurulacağı alana çakıllar ve mucurlar dökülerek zemin daha iyi hale getirildi.

Briket evler 2 oda, mutfak, tuvalet ve banyodan oluşuyor. Briket evler çadır kentlerin aksine betonarme olarak inşa edildi. Evlerin çatıları da “sac” malzemeden inşa edildi. Konutların yapılacağı arsa mahalli meclis tarafından da projeye tahsis edildi.