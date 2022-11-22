İdlibli ampute çocuklar hayallerinden vazgeçmiyor

Suriye’de Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın 11 yıldır süren hava ve kara saldırıları sonucu ampute kalan çocuklar, savaşın yarım bıraktığı hayallerinden vazgeçmiyor. Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın düzenlediği saldırıların unutulmaz ve en ağır izini taşıyanlar Suriyeli çocuklar oldu. Ampute olan binlerce Suriyeli çocuk, okula giderek doktor, öğretmen ve mühendis olma hayallerinden vazgeçmiyor.

İnsanın kolu olmayınca her şey zor oluyor

İdlib’de 3 yıl önce Esed rejiminin babasının dükkanına düzenlediği hava saldırısında sol kolunu kaybeden 11 yaşındaki İbrahim Şahhud, ampute olduğu için akranları tarafından dışlandığını hissettiğini söyledi. Şahhud, “İnsanın kolu olmayınca her şey zor oluyor. Yemek yemekte zorlanıyorum. Beni bu hale getirenleri Allah affetmesin” ifadelerini kullandı. Büyüyünce diş hekimi olup insanları tedavi etmek istediğini belirten Şahhud, “Esed rejimi, artık kamptaki çocuklara saldırmasın. Onların da okumaya ve doktor olmaya hakkı var” şeklinde konuştu.

Oyun oynamak ve yürümek benim de hakkım

Esed rejiminin 5 yıl önceki hava saldırısı sonucu sol bacağını kaybeden Muhammed Battal da ampute çocukların normal okula gitmeyi ve akranlarıyla oyun oynamayı hayal ettiklerini söyledi. Battal, “İhtiyaçlarımı karşılamakta zorluk çekiyorum. Oyun oynamak ve yürümek benim de hakkım” dedi. İdlib kent merkezinde engelli çocukların bulunduğu “Umut Adımı” adlı okulun sorumlusu Merve Avad, 11 öğretmenin 60 ampute çocuğa Arapça, matematik ve İngilizce dersleri verdiğini söyledi.

Suriye iç savaşında binlerce çocuğun ampute olduğunu belirten Avad, “Çocuk hakları hakkında çok şeyden bahsediliyor ve duyuyoruz ama o hakların yerine getirilmesi noktasında hiçbir şey görmedik” dedi. Suriye’de savaş mağduru çocukların eğitim, sağlık ve güvende yaşama haklarından yoksun oldukları için karamsar düşündüklerini anlatan Avad, ampute çocukları rehabilite edip topluma tekrar kazandırmak için motivasyon derslerinin de verildiğini sözlerine ekledi.