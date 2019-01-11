İdlib'i karıştıran ses kaydı: ''Yazıklar olsun size''

Ocak ayı itibari ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib kentinde Suriye Hükümetine muhalif gruplar arasında iç çatışmalar başlamış, Nureddin Zenki hareketi ile Tahrir el Şam Heyeti arasında Halep'in kuzeybatı kırsalında başlayan gerginlik daha sonra İdlib'in güneyine de sıçramıştı.

Onlarca savaşçısının esir düştüğü ve hayatını kaybettiği çatışmaların ardından İdlib'de güç dengeleri Tahrir el Şam Heyeti lehine çevrildi. Ahrar el Şam ve Nureddin Zenki hareketleri büyük bir darbe aldı. Tahrir el Şam Heyeti kentin yüzde 65'ini kontrol altına aldı.

Ateşkesle beraber silahlar sustu fakat bugün İdlib'de cihat yanlıları arasında ''ses kaydı'' tartışması en az savaş günleri kadar sert söylemlere sahne oluyor.

Tahrir el Şam Heyeti üst düzey yetkililerinden olan Ebu Hattab Ürdüni çatışmaların yaşandığı dönemde bir ses kaydı yayınladı. Yayınlanan ses kaydı sadece İdlib'de Suriye Hükümetine karşı savaşan grupları değil, Ürdüni'nin kendi grubu olan Tahrir el Şam Heyeti'nde büyük bir infiale yol açtı.

Ebu Hattab Ürdüni, ses kaydında İslam peygamberi Hz Muhammed (s.a.v) döneminde peygamberin ashabına 'zulmettiği' ifadeleri cihat yanlısı gruplar arasında tepkiye neden oldu.

Küresel cihat ideoloğu Şeyh Ebu Muhammed Makdisi yayınladığı ses kaydı ile Ebu Hattab Ürdüni'nin ifadelerine sert tepki gösterdi. " Yazıklar olsun Size, yazıklar olsun Size, yazıklar olsun size" ifadeleri kullandı.

Tahrir el Şam Heyeti üst düzey yetkilisi Ebu Hattab Ürdüni'nin sözlerine benzer bir şekilde daha önce IŞİD emirleri açıklama yapmıştı. ''Resulullah bugün olsa İslam Devleti'ne biat ederdi...'' sözlerine o dönem bugün gibi Tahrir el Şam Heyeti'nde görev alan Şeyh Ebu Katade sert tepki göstermiş hatta sözün ''küfür'' olduğunu duyurmuştu.

Tahrir el Şam Heyeti grubunda bulunan bir çok cihat yanlısı şimdi Şeyh Ebu Katade'nin neden Ebu Hattab Ürdüni'ye cevap vermediğini hatta şeri bir mahkemede yargılamadığını soruyor.