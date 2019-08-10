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İdlib’e yardım konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru siviller için yardım malzemesi taşıyan 60 araçlık bir konvoy organize edildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
İdlib’e yardım konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru siviller için yardım malzemesi taşıyan 60 araçlık bir konvoy organize edildi.


Suriye’nin İdlib ili kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan siviller için 60 araçlık bir yardım konvoyu oluşturuldu. Araçlara yüklenen 3 bin adet gıda kolisi, 200 adet çadır, 25 ton un ve 50 ton temiz suyu, "Yalnız Değilsiniz’’ konvoyu kapsamında savaş mağduru sivillere gönderildi.


Yardım araçlarının dağıtıma çıkmasından önce Suriye’nin Babel Hava sınır kapısında yapılan uğurlama töreninde konuşan İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 500 bin insan Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Yanlarında hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremeyen siviller, çok zor günler geçiriyor. Biz de bu nedenle Fetih-Der’in de destekleriyle 60 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Yardım araçlarında bulunan malzemelerle savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmayı ümit ediyoruz’’ dedi.


Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, bombaların altında yaşam mücadelesi veren İdlib halkının sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için bir yardım konvoyu organize edildiğini belirtti.


Bulat, "Suriye’de 9 yıldır gördüğümüz acı tablo İdlib’te her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Vicdan sahiplerinin bu drama duyarsız kalmaması gerekiyor. Bu nedenle saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan siviller için kurban bayramı öncesinde bir yardım konvoyu organize ettik. Bu konvoya bulunan malzemelerden 3 bin ailenin faydalanması planlanıyor" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından yardım araçları, Türkiye sınırındaki kamp ve zeytinlik arazilere sığınan sivillere yardım malzemelerinin dağıtılması için yola çıktı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:36
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