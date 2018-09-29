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İdlib’e geri dönüşler hızlandı

Türkiye’nin, Rusya ile yaptığı çalışma ile İdlib’de barış ve güven ortamını yeniden sağladı. İdlib’e karşı yapılması planlanan bombardımanın 3,5 milyon insan için soykırıma neden olacağını gören Türkiye yaptığı diplomatik atılımlarla olası bir insani dramın önüne geçmiş ve bölgede barışı sağlamış oldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:31
İdlib’e geri dönüşler hızlandı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara  Türkiye’nin, Rusya ile yaptığı çalışma ile İdlib’de barış ve güven ortamını yeniden sağladı. İdlib’e karşı yapılması planlanan bombardımanın 3,5 milyon insan için soykırıma neden olacağını gören Türkiye yaptığı diplomatik atılımlarla olası bir insani dramın önüne geçmiş ve bölgede barışı sağlamış oldu. Bombardıman durdurulmasaydı Türkiye ve Avrupa'ya doğru yeni bir göç hareketi başlayacak ülkeler için yeni bir insani kriz söz konusu olacaktı. Türkiye’nin, Rusya ile yaptığı anlaşmalarla sağlanan barış ortamından sonra memleketlerine dönen 60 bin Suriyeli mülteci Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dua ediyor.

Türkiye gücünü ispatladı

ABD, Münbiç’te verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyerek kendisine olan güveni azaltmış ve terörle mücadele edeceğiz diyerek terör örgütü YPG/PYD unsurlarına binlerce tır silah yollamıştı. Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör unsurları Fırat'ın doğusuna kadar sürülmüştü. Afrin, El Bab, Cerablus gibi bölgeleri ABD’nin desteklediği terör unsurlarından temizleyen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Beşten Büyüktür” söylemi ile bölgede söz sahibi olduğunu gösterdi ve Türkiye’nin tek başına ne kadar güçlü bir devlet olduğu tüm dünyaya ispatladı. Bölgede yaşanan insanlık dramına son verildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:31
  1. Ankara
  2. idlib suriye
  3. ABD

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