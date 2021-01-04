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Aktüel İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi
Aktüel

İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:39:49 -
İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

HATAY (AA) - Çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen 5 tır yardım malzemesi, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde su, un, kuru gıda ve kıyafetlerin olduğu yardımlar, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.

Burada, Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.


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