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Dünya İdlib'den Ukrayna'ya yürek sızlatan destek!
Dünya

İdlib'den Ukrayna'ya yürek sızlatan destek!

Suriye'de Baas rejimine destek veren Rusya İdlib'e yönelik saldırılarında yerleşim yerleri, okul ve hastaneleri hedef almış yüzlerce sivili katletmişti. Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek İdlib'ten geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 10:30:00 -
İdlib'den Ukrayna'ya yürek sızlatan destek!

Rusya'nın yıllardır Suriye'de gerçekleştirdiği sivil katliamı görmezden gelinmiş, uluslararası medyada dahi yeterince yer alamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başlatan Rusya'ya yönelik tüm dünyadan tepkiler ve yaptırımlar gelirken Müslüman halka yönelik saldırılarının görmezden gelinmesi tepki çekmişti. İdlib halkından Ukrayna'ya manidar bir destek geldi. İdlib'li gençler duvar resimleriyle Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

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