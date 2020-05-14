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İdlib’deki M 4 kara yolunda 11'inci Türk-Rus ortak devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:45:00 - 2020-05-14 13:02:43
İdlib’deki M 4 kara yolunda 11'inci Türk-Rus ortak devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’deki M 4 kara yolunda 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." İfadeleri kullanıldı.

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