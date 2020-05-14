İdlib’deki M 4 kara yolunda 11'inci Türk-Rus ortak devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’deki M 4 kara yolunda 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." İfadeleri kullanıldı.