  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İdlib'de Türk zırhlılarından ezan sesleri yükseliyor
Gündem

İdlib'de Türk zırhlılarından ezan sesleri yükseliyor

İdlib'deki bir Türk zırhlısından ezan okundu. Görüntüler Suriye yerel medyasında yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 18:29:00 -

Mehmetçik'in başarılı operasyonlar yürüttüğü Suriye'deki çatışmasızlık bölgesinde ezanlar yükseliyor. Terörden temizlenen bölgelere konuşlu Türk askeri gece gündüz nöbet tutmaya ve devriye atmaya devam ediyor.

Bulunduğu yerde barış ve istikrarı sağlayan Mehmetçiği bölge halkı da kucaklıyor.

Diriliş Postası'nın haberine göre; devriye yaptığı noktalardaki çocuklara çikolata veren Mehmetçik, yerel halka her konuda yardımcı oluyor. İdlib kırsalındaki Türk askerinin bu görüntülerinde ise bir Türk zırhlısından ezan okunduğu görülüyor.

Yerel medyada yayınlanan video büyük beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak.

Helal olsun size
  • Yanıtla

Osman çakıcı

İşte bu biz özümüze dönelim YÜCE ALLAH KERİMDİR
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İbo Show’un ısrarı felaketi oldu!
Medya

İbo Show’un ısrarı felaketi oldu!

Başından vurulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, iyileştikten sonra şov programı yapmaya başladı. Programda istediğ..
Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu
Gündem

Sözde bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de bu

Hükümete gözdağı vermek için hazırlanan sözde bildiriye imza atan 103 emekli amiralden biri olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, "Suriye'nin..
Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!
Gündem

Tepkiyi gören cunta heveslilerinden ihanet bildirisini yumuşatma girişimi!

Darbe imalı ihanet bildirisine gelen tepkiler üzerinde skandal bildiride imzası bulunan emekli amirallerden Kadir Sağdıç ile Cem Gürdeniz aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay