İdlib'de Türk zırhlılarından ezan sesleri yükseliyor
İdlib'deki bir Türk zırhlısından ezan okundu. Görüntüler Suriye yerel medyasında yayınlandı.
Mehmetçik'in başarılı operasyonlar yürüttüğü Suriye'deki çatışmasızlık bölgesinde ezanlar yükseliyor. Terörden temizlenen bölgelere konuşlu Türk askeri gece gündüz nöbet tutmaya ve devriye atmaya devam ediyor.
Bulunduğu yerde barış ve istikrarı sağlayan Mehmetçiği bölge halkı da kucaklıyor.
Diriliş Postası'nın haberine göre; devriye yaptığı noktalardaki çocuklara çikolata veren Mehmetçik, yerel halka her konuda yardımcı oluyor. İdlib kırsalındaki Türk askerinin bu görüntülerinde ise bir Türk zırhlısından ezan okunduğu görülüyor.
Yerel medyada yayınlanan video büyük beğeni topladı.