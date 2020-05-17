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İdlib'de son 3 haftada çadır kamplarda 7 yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:30:05 -
İdlib'de son 3 haftada çadır kamplarda 7 yangın çıktı

İDLİB (AA) - Türkiye-Suriye sınır hattında Esed rejiminin saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı çadır kamplarda son üç haftada çıkan yedi yangında iki sivil hayatını kaybetti.

İdlib’de göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftada çadır kentlerde yedi yangın çıktığını söyledi.

Çadırlardaki tüplerin yangınlara neden olduğunu belirten Hallaj, çadırların birbirine çok yakın olmasının bazı yangınların büyümesine sebep olduğunu söyledi.

Hallaj, toplam 7 yangında iki sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

- Deyr Hassan çadır kentinde 20 çadır yandı

Hallaj, dün akşam saatlerinde Deyr Hassan köyündeki çadır kamplar bölgesinde bir çadırda başlayan yangının büyüyerek 20 çadırın tamamen yanmasına ve maddi hasara neden olduğunu aktardı.

Hallaj, "Yangın, sığınmacıların kendi imkanlarıyla ve bölgede bulunan sivil savunma (Beyaz Baretliler) yardımı ile söndürüldü. Yangından etkilenen kimse olmadı." dedi.

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