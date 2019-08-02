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İdlib'de 'şartlı' ateşkes!

Türkiye ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlamlaştırılması için vardığı mutabakatı ihlal eden Beşşar Esed rejimi, bölgede "şartlı" ateşkes ilan etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 01:01
İdlib'de 'şartlı' ateşkes!

Türkiye ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlamlaştırılması için vardığı mutabakatı ihlal eden Beşşar Esed rejimi, bölgede "şartlı" ateşkes ilan etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatına rağmen kısa süre sonra saldırılarını yoğunlaştıran rejim, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şartlı ateşkes ilan etti.

Habere göre, rejim, İdlib mutabakatı gereği askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla birlikte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmeleri şartıyla, gece yarısından itibaren ateşkesi kabul etti.

Askeri muhalifler ise ateşkes ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Esed rejimi ve destekçileri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarla 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatını ihlal ederek, 550 binden fazla sivili yerinden etmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

"Suriye hükümetinin geçici ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de geçici ateşkes ilan etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı öncesindeki teknik görüşmelerin sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Görüşmelerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konularının ele alındığını ifade eden Lavrentiev, görüşme sonuçlarını olumlu değerlendirdiklerini söyledi.

Lavrentiev, görüşmede İdlib'de durumun istikrarlaşması, oradaki terör örgütleriyle mücadele önlemlerinin oluşturulması ve ılımlı muhalefeti bölgede kontrolü yeniden ele geçirmeye teşvik etme konularının tartışıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tabii ki biz Suriye hükümetinin geçici ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak şimdi söz İdlib'in maalesef az kısmını kontrol eden ılımlı askeri muhalefette değil. Bizim tahminlerimize göre İdlib'in yüzde 90'ı Tahrir El Şam terör örgütünün kontrolünde. Bu nedenle İdlib bölgesindeki toplam radikal sayısı fazla ve onların Suriye hükümetine kışkırtıcı eylemlerini durdurma olasılığı düşük. Her halükarda terör örgütlerine (İdlib'in) 3 milyonun üzerinde sivilin esir tutulduğu sakin bölgeye dönüşmesine izin veremeyiz."

Anayasa komitesinin oluşturulması çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığı sorusu üzerine, Şam ile Cenevre'nin komitenin oluşturulmasıyla ilgili prosedür soruları kalmadığını aktaran Lavrentiev, komitenin oluşturulmasının tamamlanması ve ilk toplantısının yapılmasının ilan edilmesi kararının paket halinde kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Lavrentiev, komite üyeleri listesinin oluşturulmasıyla ilgili tartışmalar olduğuna işaret ederek, "Bu konuda Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'ne nasıl yardım edebileceklerini yarınki görüşmelerde garantör ülkelerle tekrar görüşeceğiz." dedi.

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 01:01
  1. Putin
  2. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  3. Suriye
  4. ateşkes
  5. Beşşar Esed rejimi

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