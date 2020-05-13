İdlib’de ihlaller sürerse yeni operasyon gelir

Akit’e konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Salgın sürecinde 110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye getirdik. Bizden tıbbi yardım isteyen 132 ülkeden 79’unun talebine karşılık verdik” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınından kaynaklanan tahliyelerle ilgili, “7 milyona yakın vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bugün itibariyle 507 vatandaşımız vefat etti. 400’den fazlasının cenazelerini ülkemize getirdik. Bazılarının oralarda defnedilmesi istendi, bazılarının işlemleri devam ediyor” dedi. Batı’da cenazelerini alamayan ülkeler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu; “Ama biz cenazesini göndermek isteyen herkesin cenazesini oralardan ülkemize getirdik. Diğer taraftan vatandaşlarımızı ülkemize getirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar bu çalışmalar çerçevesinde biz yaklaşık 110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Bunların hepsini de kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz” dedi.

Türkiye’den yardım talep eden ülkelere ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye bugüne kadar hiçbir ülkeden yardım talep etmedi. Fakat ihracat izni konusunda ülkelerin izinlerini istedik. Şu anda 79 ülkenin yardım taleplerini karşıladık. Ayrıca 132 ülkeden talep var. Biz vatandaşımızın ihtiyacını gidermeden, başkasına yardım etmedik” diye konuştu.

İdlib’de yaşananlara da değinen Çavuşoğlu, “İdlib’de bizi üzen gelişmeler oldu. Ancak kararlılığımızı sonuna kadar gösterdik. Sonuçta rejime de ona destek verenlere de gerekli mesajları verdik. Bu süreçte rejim anlaşmayı ihlal etmedi mi? Etti. Biz buna karşılık gerekeni yaptık. Şu anda rejim masada çözüme karşı geliyor. Suriye’ye böyle barış gelmez. İhlaller devam ederse yeni bir operasyon yapabiliriz. Suriye sadece İdlib’den ibaret değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Libya’da yaşanan gelişmeleri de anlatan Çavuşoğlu, “Şu anda Hafter’in arkasında birçok devlet var. Bunlar hep beraber Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptı. Rusya’nın da bölgede sadece bir şirketi var. Bugün her ülkenin orada bir çıkarı var. Bunlar bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Yetmiyor bizim gönderdiğimiz yardımları da engelliyorlar. Şu anda Hafter bu ülkelerden aldığı destekle Trablus’u kuşattı. Ateşkese rağmen bunu yaptılar. Ancak UMH karşı saldırıyla onları geri püskürttü. Eğer biz orada dengeyi sağlamasaydık orada binler ölürdü. Bir daha barış yüzü göremezlerdi” dedi.