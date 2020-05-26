İdlib'de çocuklar bayramı ateşkes ortamında geçiriyor
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda çocuklar parklara akın etti.
İdlib'de çocuklar bayramı ateşkes ortamında geçiriyor
Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan siviller, Ramazan Bayramı'nı, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonra sağlanan kısmı güven ortamında karşıladı. İdlib'in Eriha ilçesindeki çocuklar, aileleri ile bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda çocuklar, parklara akın etti.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki çocuklar, ateşkesin sağladığı güven ortamında Ramazan Bayramı dolayısıyla parklarda bir araya geldi.
TRT Arapça kameralarına yansıyan görüntülerde, onlarca İdlibli çocuk, kurulan parkta doyasıya eğlendi.
Görüntülerde, bazı çocukların oyuncak trenle şehir turu attığı da görüldü.