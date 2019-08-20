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İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 843 sivilin öldüğünü kaydetti- Söz konusu dönemde Esed rejimi 3 bin 172 kez varil bombası kullandı

20 Ağustos 2019 Salı 14:51
İdlib'de 26 Nisan'dan bu yana 843 sivil öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-19 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 843 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SNHR raporuna göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde yaptığı saldırılarda 843 sivil öldü.

Esed rejimi, İdlib ilini bin 392, Hama kırsalını bin 572, Lazkiye kırsalını ise 208 kez olmak üzere toplamda 3 bin 172 kez varil bombasıyla hedef aldı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

7 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen geri adım atmayan rejim, 26 Nisan'dan bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı.



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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:51
  1. Esed
  2. SNHR
  3. varil bombası

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