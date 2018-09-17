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İdlib neresidir? sorumuza akıl almaz yanıtlar

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " İdlib neresidir? " sorusunu yöneltti. Daha önce Şeriat nedir? Evangelizm nedir? gibi önemli soruları gündeme getiren ekibimiz yine inanılmaz yanıtlar aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:16

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Tüm dünyanın yakından takip ettiği rejim karşıtlarının kalesi olarak bilinen İdlib’e yönelik Esad yönetiminin olası operasyonu öncesi başlatılan hava saldırılarında kentin kırsalında yaşayan siviller hedef alındı.

Suriye rejiminin ele geçirmek istediği İdlib’e yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle geçtiğimiz hafta düzenlediği hava harekatlarında kentin kırsalındaki köy ve kasabalar viraneye çevrildi. Savaş uçaklarının bombaladığı köyler enkaza dönüşürken, hem hava saldırıları hem de kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından İdlib kırsalındaki siviller çareyi göç etmekte buldu.

Geçtiğimiz hafta Suriye rejiminin Rusya'nın desteğiyle başlattığı bombardımanda İdlib’in Cisr Eş Şuğur ilçesinin yanı sıra yüzlerce köy adeta yerle bir oldu.

Savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı hava harekatlarında köy ve kasabalardaki yerleşim alanlarının yanı sıra buralarda bulunan bazıları yeraltına yapılmış sahra hastaneleri de hedef alındı.

İdlib'de 4 milyona yakın sivil yaşıyor ve gelecekleri tehdit altında. Akit Soruyor ekibi Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlardan sonra İstanbullulara; " İdlib neresidir? " sorusunu yöneltti.

Tüm dünyanın bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği bu günlerde mikrofon uzattıklarımızdan aldığımız yanıtlar inanılmazdı. Büyük bir çoğunluk, İdlib'in nerede olduğunu bilmiyorken orada sivillere yaşatılan zulümden de bihaberdi. Sorumuzu yönelttiğimiz genç bir kadının sivil katliamına yönelik duyarsızlığı ise pes dedirtti:

" İdlib hakkında hiçbir fikrim yok. Daha önce duymadım. "
- 4 milyona yakın sivilin yaşadığı bir kent ve bombardıman altında. Bu durum sizi hiç ilgilendirmiyor mu? 
" Hayır."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 14:16
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