İdlib için büyük sevkiyat! 15 tır Reyhanlı'ya ulaştı
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarında kullanılmak üzere seyyar nöbet kuleleri taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.17 Ekim 2018 Çarşamba 15:42
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına seyyar nöbet kuleleri ile konteyner sevkiyatı yapıldı.
15 tır Reyhanlı'ya geldi
Nöbet kuleleri ve konteynerleri taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki nöbet kuleleri ve konteynerlerin, İdlib'deki gözlem noktalarında kullanılacağı öğrenildi.
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