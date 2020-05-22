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İdil Kaymakamı Sağ’dan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür belgesi

Şırnak’ın İdil İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, korona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlama süresince vatandaşların her türlü ihtiyacını gideren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:13:04 -
İdil Kaymakamı Sağ’dan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür belgesi

Şırnak’ın İdil İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, korona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlama süresince vatandaşların her türlü ihtiyacını gideren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilk günden itibaren önemli çalışmalara imza attı. Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmalarını takip eden Kaymakam Sağ, ekip üyelerini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Kaymakam Sağ, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

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