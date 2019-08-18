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İdeolojik baroların Külliye hazımsızlığı

Asli görevlerini unutup siyasete atılarak ideolojik davranan 17 baro, 2 Eylül Adli Yıl Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olmasını hazmedemeyerek küstah ifadelerle törene katılmayacaklarını açıkladılar.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:42
İdeolojik baroların Külliye hazımsızlığı

2 Eylül Adli Yıl Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olmasını hazmedemeyen İzmir, İstanbul, Ankara, Van, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Ordu, Bursa, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay ve Düzce baroları küstah ifadelerle törene katılmayacaklarını açıkladılar. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve TBB Yönetim Kurulu ise törene katılacak. TBB açıklamasında, “Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır” denildi. Törene CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katılmazken, MHP lideri Bahçeli’nin ise katılacağı öğrenildi.

Yargıtay’dan sert tepki geldi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Açılışın Beştepe’de yapılması yargı bağımsızlığını etkilemez” dedi. Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtay’a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir. Davete nasıl karşılık verileceği baroların takdirinde olan bir konu olmakla birlikte, gönderilen davetiye vesilesiyle Yargıtay’ın siyasi etki altında olduğuna dair ithamlar ile başlayan bir dizi suçlamalar, hiçbir insaf ve adalet ölçüsü ile bağdaşmamakta olup, üzüntüyle karşılanmıştır.

Asli görevleri ile uğraşsınlar!

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Hasan İlter, şunları dile getirdi: “Baroların asli görevi meslektaşlarının hakkını, hukukunu korumaktır. Ancak barolar bu görevlerini bırakıp, daha çok ağırlığını siyasete ve hükümet karşıtlığına veriyorlar. İdeolojik davranıyorlar. Avukatların yüzlerce sorunları var. Hiçbirini çözmüyorlar, ilgilenmiyorlar. Önce asli görevini yapsınlar sonra siyasetle uğraşsınlar.

Bağımsız yargıya gölge

TÜRKAD Başkanı Dr. Mehmet Sarı da şunları söyledi: “Son dönemde bazı baroların ideolojik saplantıları olduğunu görüyoruz. Avukatları temsil eden bu barolar tamamen ideolojik saplantılar içine girmişlerdir ve muhalefet partisi çabası içerisindedirler. Türkiye’deki yargı sistemine tamamen aykırı bir hareket içindeler. Bu tutum hakkın dağıtılması, adil ve tarafsız yargıya gölge düşürmektedir.

Külliye, milletin evidir

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Avukat İbrahim Halil Fırat ise, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan Yeni Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmama kararı kendilerini bağlar. Buna diyecek bir şey yok. Ama Külliye milletin evidir. Bazı baroların oraya gitmemesi de bakış açılarının farklı olduğundandır.

Siyaset yapmasınlar

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Avukat İbrahim Yurdunuseven de, şunları aktardı: “Külliye başka bir devletin, milletin değil, hepimizin yeridir. AK Parti’den sonra gelecek olan hükümet de burayı kullanacak. Bu tür absürt konularla böyle polemikler yapılması yanlış. Metin Feyzioğlu ön yargılarını yıkarak davete icabet edeceğini söyleyerek örnek oldu. Diğerleri de bunu örnek alması gerekiyor.

Protestolar maksatlı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şunları dile getirdi: “Adli yılı Açılış Töreni’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olması kadar doğal bir şey yok. Sebebi de Başbakanlık sistemi değişti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu. Bunu protesto edenler zaten maksatlı ve siyasal davranıyorlar. Bahane arıyorlar. Ama bundan hiçbir şey çıkaramazlar. Yargı her zaman kendilerinin ekseninde ve vesayetinde olmasını istiyorlar. Bu durum Türkiye’de artık kırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:42
  1. Düzce
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Ordu
  5. Muğla
  6. Kocaeli
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Hatay
  11. Eskişehir
  12. Bursa
  13. Balıkesir
  14. Aydın
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
  18. 2 Eylül Adli Yıl Açılış Töreni
  19. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi
  20. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  21. TBB Yönetim Kurulu
  22. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
  23. MHP lideri Bahçeli
  24. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
  25. Yargıtay Başkanlığı
  26. Avukat Hasan İlter
  27. TÜRKAD Başkanı Dr. Mehmet Sarı
  28. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Avukat İbrahim Halil Fırat
  29. Yeni Adli Yıl Açılış Töreni
  30. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Avukat İbrahim Yurdunuseven
  31. AK Parti
  32. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  33. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  34. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

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