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Gündem İdeoloji ikizleri birbirine düştü
Gündem

İdeoloji ikizleri birbirine düştü

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, muhalefetin iktidara karşı takındığı söylemleri eleştirerek, ideolojik ikizi Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:25:00 -
İdeoloji ikizleri birbirine düştü

Sözde PKK'lılar tarafından Tunceli'de 2012 yılında kaçırılıp 2 gün sonra bırakılan ve adından teröristlere "Bana arkadaşlar iyi davrandılar," diyen eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP'li bazı isimlerin söylemlerini eleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, “Size herkesin bildiği bir sır vereyim mi? İlk seçimde gidiyorlar göreceksiniz” sözlerine tepki gösterdi.

Aygün, "Size bir sır vereyim mi, ilk seçimle gidiyorlar" lafları, Siyasal gidişatı hiç anlamamak, Veya mezarlıktan geçerken ıslık çalmak gibi görünüyor.." sözleriyle muhalefetin basiretsizliğini gözler önüne sererek, CHP'deki iç karışıklığın devam ettiğini gösterdi.

Kaftancıoğlu geçtiğimiz günlerde "Atatürk demek istemiyorum. Gazi kelimesini kullanmak istiyorum." dedikten sonra CHP'li birçok kişi isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirmişti. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerine güzellemeden çekinmeyen Kaftancıoğlu'nu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruduğu iddia ediliyor.

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