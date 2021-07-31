IDEF'21 17 Ağustos’ta İstanbul’da açılıyor

Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayisi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından 1.170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Fuara 116 heyet katılacağını bildirirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor. Şimdiden bu rakama erişilmiş olması fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından verimli geçeceğini gösteriyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor.