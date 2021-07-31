IDEF'21 17 Ağustos’ta İstanbul’da açılıyor
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17-20 Ağustos 2021’de İstanbul Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde fiziki olarak gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayisi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından 1.170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Fuara 116 heyet katılacağını bildirirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor. Şimdiden bu rakama erişilmiş olması fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından verimli geçeceğini gösteriyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor.