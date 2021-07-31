  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Konuştukça batan faşist Tanju, CHP'yi ele verdi

Oğuzhan Asiltürk üzerinden Erdoğan’a saldıran ahlaksızlara Karamollaoğlu’ndan cevap

Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Gözlerim yaşlı izledim

Hem halkçı hem para babası! 7 araba ve 3 tekneyle gezen solculara bak sen

Bu nasıl asker eğlencesi! Hastasını, hamilesini umursamadan trafiği kapattılar

Azerbaycanlı sunucudan duygulandıran konuşma: Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak mı? Temel Karamollaoğlu son noktayı koydu

Alçaklık, kalleşlik, hainlik... Ne derseniz deyin! Şirin Payzın'dan tanımı zor adilik

CHP'li başkandan ezber bozan sözler! Ters köşe yaptı

Bu işin sonu yok milliyetçilik istismarcıları! Siz PKK’lılarla kahvaltıya oturun, Bakan yangın söndürsün
Kentsel dönüşüm için tahliye edilmişti! Erkek cesedi bulundu
İstanbul'da korkutan yangın
Orman yangınlarıyla ilgili Mısır'dan flaş açıklama
ABD terör ülkesi siyonist İsrail'e 3.4 milyar dolarlık helikopter satacak
Ekonomi IDEF'21 17 Ağustos’ta İstanbul’da açılıyor
Ekonomi

IDEF'21 17 Ağustos’ta İstanbul’da açılıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17-20 Ağustos 2021’de İstanbul Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:41:00 -
IDEF'21 17 Ağustos’ta İstanbul’da açılıyor

Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayisi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından 1.170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Fuara 116 heyet katılacağını bildirirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor. Şimdiden bu rakama erişilmiş olması fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından verimli geçeceğini gösteriyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay