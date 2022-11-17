Ideathon Fikir Yarışması’nın yeni dönemi için başvurular açıldı

Katılım bankası Kuveyt Türk, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl üçüncü kez Ideathon Fikir Yarışması düzenliyor.

Müracaatlar 8 Aralık'a kadar

Yeni dönemde “Gençlerin bankası olarak ne tür birikim, yatırım, ödeme ve finansman çözümleri sunabiliriz” sorusuna yenilikçi ve özgün fikirlerinin aranacağı yarışma için öğrenciler, 8 Aralık’a kadar Kuveyt Türk Fikrinn Platformu üzerinden başvurabilecek. Yarışmanın üçüncü döneminde genç yatırımcılara inovatif içerikler ve hizmetler verilmesi, onların ödeme ile finansman problemlerine çözüm sağlanması gibi konularda yeni fikirler sunulabiliyor. Girişimciler için finansman çözümleri sunan fikirler de yarışma kapsamında yer alıyor. Öğrencilerin, gençleri birikim ve tasarruf yapmaya teşvik eden uygulama fikirleri geliştirmeleri bekleniyor.

Yeni soluk getirecekler

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, üniversite öğrencilerine yönelik düzenledikleri Ideathon Fikir Yarışması’nı ilk kez Fikrinn Platformu üzerinden gerçekleştireceklerini belirtti. Gençlerce üretilen inovatif fikirlerin geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini çok önemsediklerini kaydeden Ortaköy, şu açıklamalarda bulundu: “Gençlerin finansal ekosisteme dahil olmaları, yenilikçi fikirleri sunmaları çok önemli. Ideathon’un yeni döneminde ‘Gençlerin bankası olarak ne tür birikim, yatırım, ödeme ve finansman çözümleri sunabiliriz’ sorusuna gençlerle yanıt arıyoruz. Gençler kendi akranlarına yönelik yeni bir ürün, hizmet, model ya da konsept oluşturabilir veya var olan ürünler ile hizmetleri geliştirebilirler. Tercihi gençlerimize bırakıyoruz. Gençlerimizin farklı bakış açılarıyla ve özgün fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getireceklerine inanıyoruz. Birlikte daha iyi bir gelecek oluşturabilmek için tüm gençlerimizi yarışmaya davet ediyoruz.”

Birinciye 25 bin TL ödül

Kuveyt Türk, başvurular tamamlandıktan sonra ön değerlendirme yapacak ve finalistler 14 Aralık’ta açıklanacak. Ardından finalistler mentorlarla tanışacak ve tasarım odaklı düşünme eğitimi alacak. Mentorlarla birlikte hareket edecek yarışmacılar finalin yapılacağı 24 Aralık’a kadar fikirlerini ve çözüm önerilerini projelendirecek ve jüri üyelerine sunacak. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL nakit ödül takdim edilecek. Finale kalan ilk 10 takımın her üyesi, talep etmesi durumunda mülakat simülasyonu ve değerlendirmesine girebilecek. Ayrıca finalistlere sürpriz hediyeler verilecek.