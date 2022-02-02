Ideathon Fikir Yarışması’nın kazananları açıklandı

Finalistlere, “Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?” sorusu yöneltildi. Yenilikçi fikir ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği yarışmada Kuveyt Türk, fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla gençlere “tasarım odaklı düşünme” eğitimi verdi. Gençler ayrıca, Kuveyt Türk’ün farklı departmanlarında görev alan ve kendilerine atanan mentorlarıyla yarışma boyunca yakından çalışma fırsatı buldu. Yarışmanın sonunda birincilik ödülü, “Slipleri ortadan kaldırarak dijitalleştirmenin hedeflenmesi” konulu projesiyle BUYD ekibinin oldu. Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, gençlerin sürdürülebilirlikle ilgili yenilikçi fikirlerini dinlemeye ve hayata geçirmelerine yardımcı olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Ortaköy, “Bu anlayışla yarışmamızı bu yıl ‘sürdürülebilirlik’ temasıyla düzenledik. Böylece hem etkimizi artırdık hem de gençlerimizin yanında yer alarak toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.

Finans dünyasında sürdürülebilirlik

Ortaköy, geçen yılki Ideathon’u kazanan Feyza Tartar’ın katılımıyla bir proje uygulama ekibi kurduklarını anımsatarak, Feyza Tartar’ın projesini hayata geçirmek için çalışmaları yakında tamamlayacaklarını, bu yıl da dereceye girenlerle birlikte finans dünyasına sürdürülebilirlik alanında değer katan projeler geliştireceklerini anlattı.