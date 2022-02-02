  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesinden sürpriz çıkış! 'Türkiye ile ittifak yapmalıyız' mesajı verdi

Fransa'dan İngiltere'ye 'iki yüzlülük' suçlaması!

Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu! İşte sosyal medyada viral olan o anlar...

6 farklı üsten havalandılar! PKK'nın elebaşıları toplantıda bombalandı

Dış İşleri Bakanlığı'ndan AİHM tepkisi! 'Yargı sürecine saygı ilkesi ihlal edildi'

Ücretli öğretmenleri heyecanlandıran haber! Mustafa Destici duyurdu

PKK'dan alçak saldırı: 9 sivil öldü

'Gram altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya'dan yeni tahmin: Altını bu rakamdan...

PKK öldürülen teröristlerin kimliğini açıklayamadı

Erdoğan, genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi: Ciddi mi diyorsun?
Ekonomi Ideathon Fikir Yarışması’nın kazananları açıklandı
Ekonomi

Ideathon Fikir Yarışması’nın kazananları açıklandı

Kuveyt Türk tarafından bu yıl ikincisi “sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 340 başvuru yapıldı ve çeşitli aşamalardan geçen 9 yenilikçi fikir finalde jürinin karşısına çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:53:00 -
Ideathon Fikir Yarışması’nın kazananları açıklandı

Finalistlere, “Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?” sorusu yöneltildi. Yenilikçi fikir ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği yarışmada Kuveyt Türk, fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla gençlere “tasarım odaklı düşünme” eğitimi verdi. Gençler ayrıca, Kuveyt Türk’ün farklı departmanlarında görev alan ve kendilerine atanan mentorlarıyla yarışma boyunca yakından çalışma fırsatı buldu. Yarışmanın sonunda birincilik ödülü, “Slipleri ortadan kaldırarak dijitalleştirmenin hedeflenmesi” konulu projesiyle BUYD ekibinin oldu. Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, gençlerin sürdürülebilirlikle ilgili yenilikçi fikirlerini dinlemeye ve hayata geçirmelerine yardımcı olmaya özen gösterdiklerini söyledi. Ortaköy, “Bu anlayışla yarışmamızı bu yıl ‘sürdürülebilirlik’ temasıyla düzenledik. Böylece hem etkimizi artırdık hem de gençlerimizin yanında yer alarak toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi.

Finans dünyasında sürdürülebilirlik

Ortaköy, geçen yılki Ideathon’u kazanan Feyza Tartar’ın katılımıyla bir proje uygulama ekibi kurduklarını anımsatarak, Feyza Tartar’ın projesini hayata geçirmek için çalışmaları yakında tamamlayacaklarını, bu yıl da dereceye girenlerle birlikte finans dünyasına sürdürülebilirlik alanında değer katan projeler geliştireceklerini anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay