0553 313 94 23

İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İdealtepe sakinleriyle bir araya geldi.

15 Mart 2019 Cuma 19:07
İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İdealtepe sakinleriyle bir araya geldi. Mahalledeki iki site ve bir evi ziyaret eden ve esnaflarla görüşüp sorunlarını dinleyen Kılıç’a, tam destek geldi.



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim ziyaretleri kapsamında İdealtepe Mahallesi’ne bir dizi ziyarette bulundu. Kılıç, önce esnaflarla görüşerek, sorunlarını dinledi. Daha sonra 92 yaşındaki Emine Akar’ın evine bir ziyarette bulunan Kılıç, Akar’ın hayır duasını aldı. Doğma büyüme İstanbullu olan Akar, “Çok şeyler gördüm. Atatürk hayattayken doğmuşum. Eski İstanbul artık yok ama olmasını çok isterdim. O güzellikler kalmadı ama Ali Başkana güvenimiz tam. Güzel işler yaptı ve inşallah yine yapmaya devam edecek. Desteğimiz onunla.” dedi. Kılıç, teşekkürlerini iletirken doğum günü pastasını karşısında görünce duygulandı. 55 yaşına giren Kılıç’a sürpriz hazırlayan Emine Akar, Kılıç ile birlikte pastayı kesti.



Kılıç’tan Kültür Merkezi müjdesi


İdealtepe Eray Kent ve Mavi Kent sitelerini de ziyaret ederek kentsel dönüşüm sorunlarını dinleyen ve sorularını cevaplandıran Kılıç, “Ben buraya oy istemek için gelmedim, helalleşmek için geldim. Belki 5 yıl içerisinde bilmeyerek, istemeyerek sizleri kırmışızdır. Hepimiz insanız, mutlaka bizler de hata yapmışızdır. Hakkınızı helal edin. Ben sizin kardeşinizim, sizlerden biriyim, sorunlarınızı iyi biliyorum. İnşallah Allah imkan verir ve yeniden seçilirsek bu sorunlarınızı da çözeceğim. Yaptığımız hizmetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Kentsel dönüşüm bizler için çok önemli. 3 mahallemizin kentsel dönüşüm planlarını çıkardık, inşallah 24 Mart’ta tapularını vereceğiz. Kentsel dönüşümde inşaat bitirme sigortası getireceğiz. Yağmur suyu sistemi, güneş enerjisi panelleri ve evlerin altına otopark sistemini de bu kapsamda kuracağız. Bu sistemi bu mahallelerimizde de uygulayacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:07
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın katılımıyla Suriye’ye insanı yardım
    1. Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın..
    2. 3 kulüpten Şenol Güneş'e büyük tepki!
    3. Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı..
    4. Sivil toplum kuruluşlarından ezana..
    5. Malezya'da 4 milletvekili daha..
    6. Otobüs koltuğu arasına sakladığı..
    7. Park etmeye çalıştığı aracıyla bahçeye..
    8. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
    9. Bingöl'de çığ düştü
    10. Eğitim-Bir-Sen’den sınava hazırlık..
    11. Çin'de Cannavaro dönemi
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    14. MÜSİAD’dan Yeni Zellanda’da ki..
    15. Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha
    16. Beykoz’a yeni okul
    17. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    18. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    19. Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması
    20. Denizli'de kaçak kazı operasyonu: 17..
    21. İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam..
    22. İrem Su, son yolculuğuna duvağıyla..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te
    24. Başkan Ali Çetinbaş: "31 Mart,..
    25. Malatya’da uyuşturucu ticaretine 5..
    26. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    27. Bilal Erdoğan’dan Yeni Zelenda..
    28. Galatasaray'da Bursaspor maçı..
    29. İbrahim Yalçın GAÜN’lü öğrencilerle..
    30. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı