İddiayı yazamadan cevap yayınlanır… Böyle olur Koç gazeteciliği!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Murat Ağırel'in yazısının ardından yaşananlara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dindar bir hedef yakaladılar mı, suçlu bile değil, kusurlu bir hareketi olan kişiyle birlikte..

Amcasının oğlundan başlarlar.

Dayısının oğlundan, gelinine, damadına, ebesine, ninesine kadar ortaya saçıp, üzerinde tepinirler..

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Ama Koç sözkonusu olduğunda..

Yazamazlar..

İddiayı daha yazmadan, cevabı yayınlarlar.

Hayır, abartmıyorum..

Aynen böyle oluyor..

Hatta dahası var..

Koç ile ilgili yazıyı daha yazmadan, cevabı yayınlayan Cumhuriyet’in Murat Ağırel’i, bir de meydan okuyor:

“Yazım, ‘Bu soruları Ali Koç’a, Fenerbahçe’ye sorabilir misin?’ diyenlere cevap... Herkese her şeyi belgeleriyle sormaya devam edeceğiz. Cevap verebilenler bir yana veremeyenler diğer yana ayrılacak.”

Koçum benim..

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